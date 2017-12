Jorge Sampaoli: "No me gusta como juega Alemania"

Agencia Uno

28.11.2017

El seleccionador argentino de fútbol, Jorge Sampaoli, afirmó que no le gusta cómo juega Alemania, verdugo albiceleste en la final del Mundial de Brasil 2014, y consideró que sólo Brasil, Francia y España están por delante de su equipo de cara al Mundial de Rusia 2018.

"Para mí Brasil, Francia y España están un paso delante de Argentina, por tiempo de trabajo. No nombro Alemania porque no me gusta como juega", expresó Sampaoli a días del sorteo en Moscú que definirá los grupos del Mundial.

Los alemanes "tienen una estructura, una base y un proyecto muy organizado, pero no cuentan con las figuras de las demás potencias", explicó el ex técnico de Chile y el Sevilla de España en una charla con alumnos de periodismo en Buenos Aires, según informó hoy el diario 'Clarín'.

Para Sampaoli, la selección alemana fue "inferior" a la dirigida por Alejandro Sabella en la final del Mundial de Brasil 2014, pese a que se impuso por 1-0 en tiempo suplementario. El conjunto germano también eliminó a Argentina en los Mundiales de 2006 y 2010, ambos en cuartos de final.

En la charla, el técnico renovó su apuesta a formar con una línea de tres defensores y no con cuatro, lo más habitual en la selección argentina. "A mí criterio no hay laterales de élite en el once para afrontar el Mundial frente a las potencias. Si tuviéramos a Marcelo o Dani Alves seguramente jugaríamos con ellos", analizó.

"El estilo del equipo, que no es el sistema, es atacar con seis jugadores y defender con cuatro. El sistema puede ser variable. Podés jugar 2-3-2-3, a veces depende del rival", agregó.

¿Vuelve el "Pipita?

El técnico argentino se refirió en tanto al dilema de quién ocupará el puesto de centrodelantero de la selección y las posibilidades de un regreso de Gonzalo Higuaín, muy cuestionado por los hinchas albicelestes por errar goles en momentos decisivos.

"En la charla con Higuaín hablamos de su situación con el hincha argentino y le explicamos que no estaba para afrontar la situación, había demasiada carga sobre él. Terminado el primer objetivo va a ser evaluado como los demás. Creo que puede ser un jugador importante", aseguró Sampaoli.