Juan Carlos Oblitas y la eliminación de Chile del Mundial: "A llorar a la playa"

24.11.2017

Esperaba una revancha. Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), reconoció que tuvo un sabor especial para él que su selección clasificara al Mundial y, al mismo tiempo, dejara fuera del torneo a Chile.

El dirigente peruano reconoce que quedó marcado tras lo sucedido en las Eliminatorias de Francia 98. “Una de las cosas que yo tenía en el corazón era cuando Chile nos eliminó por diferencia de goles", recordaba Oblitas en diálogo con Full Deporte de Perú.

"Y Dios es justo; ahora eliminamos a Chile por diferencia de goles. A llorar a la playa”, agregó el dirigente peruano.

Oblitas en la misma entrevista recuerda sus sensaciones cuando dirigía en el fútbol ecuatoriano y veía la alegría que se sentía allá cuando clasificaron al Mundial pasado.

"Me dio envidia sana de ver a todo Quito con la camiseta amarilla en las Eliminatorias y en el Mundial. Fue una cosa impresionante. Me preguntaba: ¿cuándo nos tocará a nosotros? ¿Por qué pueden clasificar otros equipos y no nosotros? Ahora nos tocó”, concluyó.