Aclaran en qué afecta a Johnny Herrera la lesión que lo aqueja en la espalda

24Horas.cl TVN

01.05.2018

El arquero titular de Universidad de Chile, Johnny Herrera, ha estado en el centro de la atención en las últimas semanas debido a los abultados y negativos resultados que ha cosechado su equipo, tanto en el torneo nacional como en la Copa Libertadores.

El meta ha sido cuestionado por no estar rindiendo como normalmente lo hacía, por esto es que luego de la derrota del domingo ante Universidad de Concepción fue el mismo quien aclaró que sufre de una lesión en la espalda que no le ha permitido entrenar normalmente.

Sobre esto mismo se refirió ahora el preparador de porteros de la 'U', Gustavo Flores, que entregó más detalles sobre la dolencia de Herrera. “Es la misma lesión en la espalda que le dificultó jugar el torneo pasado”, declaró a Radio ADN.

“Ahora le volvió a aparecer hace un mes, eso lo ha limitado en el entrenamiento normal, en el día a día. Mucha recuperación, trabajo con los médicos. La lesión lo limita para los movimientos fluidos”, añadió.

Finalmente, acerca de su presencia en el duelo ante Racing este jueves por la Copa Libertadores, Flores indicó que el capitán azul estaría sí o sí pese a las molestias. “No creo que no sea titular. Esa dolencia la tiene hace tiempo. Quizás él nota que no tiene movimientos fluidos y es una preocupación”.

PROGRAMACIÓN

Jueves 3 de mayo

19:15 Racing vs. Universidad de Chile

Grupo E

*Transmite Fox Sports Premium