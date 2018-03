Agustín Orión tras caída ante la U. de Concepción: “Que se diga que los árbitros se equivocan”

24Horas.cl TVN

Este domingo Colo Colo perdió por 2-1 en su visita a Universidad de Concepción, en un duelo que estuvo marcado por un polémico penal a favor de los penquistas que terminó decidiendo el resultado final y provocó la expulsión del técnico ‘albo’, Pablo Guede, por reclamos.

Respecto a esta situación habló el portero del ‘Cacique’ Agustín Orión, quien se manifestó precavido en sus palabras, preocupado por una supuesta sanción, pero también aprovechó de poner en duda la seguida designación del árbitro Héctor Jona para dirigir al cuadro de Macul.

“Cualquier palabra mía se puede utilizar de mala manera y el castigo me cae a mí. Me quedo rehén de mis palabras por miedo a una reprimenda o suspensión. ¿Qué vieron ustedes (los periodistas)? Si ustedes dicen que no fue penal…”, aseguró el argentino, según consigna CDF.

“Me resulta raro que una misma terna (arbitral) nos dirija seguido. No sé si en Chile se permita esto, lo digo desde la ignorancia porque soy nuevo en esto”, añadió.

Orión, finalmente, también comentó los dichos del delantero Jean Meneses de la U. de Concepción, quien reconoció haber simulado el penal que le dio el triunfo a su equipo.

“Está bueno que reconozca. No soy llorón, nunca hablé de los arbitrajes durante los ocho meses que he estado (en el fútbol chileno). Que se diga que esta jugada cambió el partido, que se diga que los árbitros se equivocan”, concluyó el meta.