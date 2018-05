Al Ahli anunció a Pablo Guede como su nuevo entrenador

24Horas.cl TVN

15.05.2018

Poco le duró la cesantía al técnico argentino Pablo Guede luego de su salida de Colo Colo, ya que el Al Ahli de Arabia Saudita lo anunció como su flamante nuevo entrenador.

"Oficial: El entrenador argentino Pablo Guede firmó un contrato con Al-Ahli para liderar al primer equipo en las próximas dos temporadas", informó el club a través de su cuenta de Twitter.

Official: Argentinian manager Pablo Guede signed a contract with Al-Ahli to lead the first team in the coming two seasons.#AHLIFC pic.twitter.com/ya6r7jikS3