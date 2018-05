Alfredo Arias dejaría la banca de Emelec de Ecuador

El entrenador uruguayo no continuaría en el club, mientras su nombre sigue apareciendo como posible DT de Universidad de Chile.

24Horas.cl TVN

07.05.2018

Justo en el momento que Universidad de Chile está en búsqueda de entrenador, en Ecuador informan que el charrúa Alfredo Arias "tendría los días contados" como técnico de Emelec.

"Alfredo Arias tendría los días contados en las filas de Emelec, según pudo conocer ESTADIO, el estratega uruguayo, ya habría comunicado a la directiva de lo azules, su deseo de dejar el cargo como director técnico", informó el medio ecuatoriano.

Entre los nombres que se han especulado para asumir la dirección técnica de la U, ha aparecido precisamente el nombre de Arias, quien en Chile dirigió a Santiago Wanderers.

En diálogo con BioBioDeportes, el gerente deportivo de los azules, Ronald Fuentes, adelantó: "Esperemos que en dos semanas más ya podamos tener definido quién es el nuevo técnico de la U”.

PROGRAMACIÓN DECIMOTERCERA FECHA

Viernes 11 mayo

20:00 Colo Colo vs. Deportes Iquique

Sábado 12 de mayo

12:00 San Luis vs. Unión La Calera

15:00 Huachipato vs. Palestino

20:00 Everton vs. Curicó Unido

Domingo 13 de mayo

12:00 Universidad Católica vs. Universidad de Chile

15:00 Deportes Temuco vs. Unión Española

17:30 Audax Italiano vs. O'Higgins

RESULTADOS DUODÉCIMA FECHA

Unión Española 4-0 San Luis

Deportes Iquique 2--2 Curicó Unido

Deportes Antofagasta 3-2 Deportes Temuco

Unión La Calera 1-0 Audax Italiano

Universidad Católica 3-1 Huachipato

O'Higgins 0-1 Universidad de Chile

Palestino 1-2 Universidad de Concepción

Colo Colo 3-1 Everton