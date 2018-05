Andrés Vilches nuevamente es blanco de las críticas por parte de hinchas de la UC

24Horas.cl TVN

26.05.2018

Universidad Católica empató sin goles este sábado ante Deportes Antofagasta, cerrando así como único puntero la primera rueda del Campeonato Nacional 2018.

El encuentro, que se jugó en el estadio San Carlos de Apoquindo, no tuvo muchas acciones de peligro por parte de ambos equipos, pero de igual manera hubo un nombre que destacó, al menos en redes sociales.

Aquel fue el de Andrés Vilches, delantero de la UC, quien recibió múltiples críticas por su juego, pese a que todo el cuadro ‘cruzado’ demostró un irregular rendimiento sobre la cancha.

Los reproches en contra de Vilches, de todas formas, no son nuevos ya que el atacante se ha convertido en el jugador más resistido por los hinchas de Católica, quienes le recriminan una supuesta intrascendencia en el campo de juego además de su pasado en Colo Colo.

Estas fueron las críticas hacia Andrés Vilches:

Vilches ningún aporte en absoluto. Ya no rindió. Basta con él.

No se como no se me quemaron los ojos de ver en vivo y en directo la nefastez de Vilches. Loco, ojala le mande un saludo Mark Gonzalez y lo termine mufando #LosCruzados