Andrés Vilches y Marcos Bolados se convierten en blanco de las críticas de hinchas de la UC

20.05.2018

Este domingo, luego del empate sin goles entre Universidad de Concepción y Universidad Católica por el torneo nacional, hubo dos apellidos que se tomaron las redes sociales.

Estos fueron Vilches y Bolados, los jugadores de la UC que se transformaron en Trending Topic en Twitter al recibir numerosas críticas de parte de los hinchas ‘cruzados’ por su irregular rendimiento ante el ‘Campanil’.

Andrés Vilches, delantero, y Marcos Bolados, mediocampista, estuvieron en la mira de los fanáticos que cuestionaron sus aptitudes para el juego y una supuesta escasa entrega a favor del equipo.

Algunos, además, les reprocharon su pasado en Colo Colo, pues ambos jugadores llegaron esta temporada cedidos desde el cuadro de Macul.

Así fueron las críticas de los hinchas contra Vilches y Bolados:

Por favor que @JuanTagleQ no haya tirado a la basura el ticket de cambio de Vilches y bolados .. hay que hacerlo válido ... 14 fechas y no solo no convencen .. no juegan y menos tienen ambición ni hablar de ganas de jugar en católica ..