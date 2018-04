Ángel Guillermo Hoyos en su adiós: “Hoy más que nunca soy de la U”

El ex técnico de Universidad de Chile agradeció a todos en el club y dejó un optimista vaticinio para el futuro de los ‘azules’.

28.04.2018

Luego de la estrepitosa caída por 7-0 de Universidad de Chile ante Cruzeiro por Copa Libertadores, el argentino Ángel Guillermo Hoyos dejó de ser el técnico de los ‘azules’ después de 16 meses en el cargo.

El trasandino no había hablado desde que se confirmó su salida, pero eso cambió este sábado cuando el entrenador dio una conferencia de prensa en el Centro Deportivo Azul (CDA), en la que no aceptó preguntas y aprovechó de despedirse de toda la gente relacionada a la U, aunque sin dar mayores detalles acerca del fin de su ciclo en la institución.

“No tengo más que palabras de agradecimiento para todos, me llevo muchas cosas hermosas, pero también dolores como no haber ganado en los clásicos contra Colo Colo y Católica, y además esos 10 días que fueron salvajes y que no estaban dentro de la planificación de nadie. Soy el único responsable de esa situación”, explicó el DT.

“Quiero agradecer a los jugadores por entregarse al juego, por amar este deporte y dedicarse con pasión en estos 16 meses en que me brindaron cosas hermosas. No tengo más que palabras de agradecimiento hacia ellos”, añadió el argentino.

Para finalizar, Hoyos, mostrándose emocionado ante la situación, reafirmó su compromiso con el cuadro ‘azul’, pese a su salida, y dejó un optimista vaticinio de cara a lo que viene para el equipo sin su presencia.

“Hoy, más que nunca, soy de la U. Me voy con ese sentimiento. (…) Hoy, más que nunca, somos románticos y viajeros, más allá de las derrotas, de los triunfos, del campeonato, de lo que significa esta locura frenética de los puntos. Diría que es un ‘hasta luego’, porque nadie sabe las vueltas que tiene la vida. Estoy seguro que este equipo clasificará en la Copa Libertadores y saldrá campeón a fin de año”, sentenció.