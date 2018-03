Aníbal Mosa: "Los cargos por los que se me detuvo fueron completamente falsos"

Agencia Uno

21.03.2018

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, calificó este miércoles de manera tajante que su detención en Calama, por protagonizar un encontrón con el intendente de Antofagasta, fue “ilegal” debido a acusaciones que catalogó como “falsas”.

Incluso, el mandamás de la concesionaria de Colo Colo no descarta dejar el cargo porque “han hecho un circo de mi persona”. Además, anunció que recurrirá a la Contraloría General de la República para que indague a fondo lo sucedido con Marco Antonio Díaz.

En la sala de prensa del Estadio Monumental, el máximo dirigente albo señaló que "jamás agredí en forma alguna al intendente, lo que ocurrió fue un intercambio de palabras particularmente desagradable dentro del ascensor del hotel”.

: Marco Antonio Díaz y el altercado con Mosa: "Me tocó presenciar lamentables dichos" Leer más

"El fiscal jefe de la Fiscalía local de Antofagasta, don Cristian Aliaga, ha descartado categóricamente en una reciente declaración de prensa, que haya habido un atentado a la autoridad cuya víctima sea el señor intendente, y es justamente por esto que se me dejó en libertad de forma inmediata", agregó.

De esta forma, el empresario puertomontino aclaró que "los cargos criminales por los que se me detuvo fueron completamente falsos, inexistentes e ilegales. He pedido a mis abogados que efectúen la correspondiente denuncia a la Contraloría General de la República para que se indague lo que aquí, a mi juicio, es un ejercicio abusivo de la autoridad, que hoy me afecta a mí, pero que el día de mañana puede afectar a cualquier otra persona de este país".

Ante la opción de dejar la presidencia de ByN por este hecho, Mosa expresó que "no sé, estoy pensando en muchas cosas, pero esto está sobrepasando todos los límites, han hecho un circo de mi persona, han inventado que yo estaba en un bar, otro medio dijo que yo estaba en un casino. Ya está bueno, yo sé que no les caigo bien, que no tengo una buena prensa, pero no inventen cosas que son mentiras porque eso al final le hace mal a todos".

: El relato de Aníbal Mosa del incidente que ocurrió en Calama Leer más

Para finalizar, Mosa no escondió su molestia por el arbitraje de Héctor Jona en Concepción, en la derrota del ‘Cacique’ ante UdeConce por 2-1, específicamente por cobrar un penal inexistente sobre Jean Meneses.

"Dentro de lo escrito que enviamos (a la ANFP) este partido está viciado entero a partir de lo que significó el arbitraje, en la deslealtad de Meneses y la miopía del árbitro. El partido completo se vició, entonces estamos pidiendo que como todo esto parte en vicios, que se levante la sanción a Guede, que se dio por la reacción a algo que venía viciado", expresó.

"Yo no sé si hay persecución o no (contra Colo Colo), pero sí tengo claro que el arbitraje chileno hoy va de mal en peor. Estamos haciendo el ridículo", sentenció.