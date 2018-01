Aníbal Mosa reveló la cantidad de refuerzos que sumará Colo Colo para la temporada 2018

El presidente de Blanco y Negro optó por no dar nombres y espera que los nuevos jugadores lleguen antes de la Noche Alba.

24Horas.cl TVN

11.01.2018

Incertidumbre existe en los hinchas de Colo Colo ante el escaso movimiento que ha tenido el club en la temporada de fichajes, donde sólo han sumado al arquero Brayan Cortés.

Y ante esto, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, detalló la cantidad de refuerzos que tendrá el elenco popular de cara a la temporada 2018.

"Pueden ser dos o tres, estamos conversando con nuestro técnico. Entiendo que la gente y los medios necesiten hablar de que los equipos se mueven, pero en el caso de Colo Colo los refuerzos que pensamos traer serán para Copa Libertadores", dijo el oriundo de Puerto Montt tras la renunión de directorio que se llevó a cabo este jueves.

: Luis Pavez acusa a Mosa: "Está pidiendo plata para dejarme como jugador libre" Leer más

Sobre lo mismo, agregó que "no son refuerzos del medio local y vienen a cumplir una función: engrandecer al equipo para la Copa Libertadores, porque sentimos que con el equipo que tenemos para el campeonato local, nos da".

Mosa, además, evitó dar nombres propios, aunque de igual forma se refirió a la posible chance de sumar a Carlos Carmona.

"No quiero hablar de los nombres, porque puede entrampar la situación. Carlos es un tremendo jugador, pero no quiero dar nombres porque no hay nada firmado. Cuando esté, esperemos esta instancia del directorio para avanzar", dijo el puertomontino, al mismo tiempo de señalar que espera que los fichajes se realicen antes de la Noche Alba, ceremonia fijada para el próximo 24 de enero.

Al cerrar sus dichos, el presidente de los albos envió un mensaje a los hinchas del Cacique ante la demora en oficializar los nuevos jugadores.

"Que tenga paciencia la hinchada, trabajamos en el tema y en los próximos días tendremos la respuesta que esperamos", concluyó.