Aníbal Mosa tras amenazas de muerte en su contra: "Mi familia me pidió dar un paso al costado"

29.01.2018

Colo Colo se coronó el viernes pasado como campeón de la Supercopa tras vencer por 3-0 a Santiago Wanderers. Pero más allá de lo futbolístico, el encuentro quedó marcado por una grave amenaza que recibió el presidente de la institución, Aníbal Mosa, y el accionista Leonidas Vial.

"Se van o los matamos", fue el mensaje dirigido a ambos directivos por medio de un lienzo desplegado en el sector andes del Estadio Nacional. Esta mañana, durante la presentación de los refuerzos Carlos Carmona y Brayan Cortés, el empresario se refirió a los hechos.

"Es muy malo y amedrentador. Te hace pensar una serie de cosas. Mi familia me pidió dar un paso al costado", explicó el puertomontino, quien rechazó las amenazas. "Dar un paso al costado sería darles la razón. El colocolino no anda amenazando de muerte. Hoy o mañana nuestros abogados seguirán las acciones legales que correspondan", sostuvo durante la conferencia.

No es primera vez que hinchas del Cacique manifiestan su descontento, ya que días atrás se presentaron quemas de neumáticos en las inmediaciones del Estadio Monumental ante la tardanza en la llegada de refuerzos y la suspensión de la Noche Alba.

Al cerrar sus dichos, el Presidente de la concesionaria tuvo palabras para explicar qué pasó con los refuerzos que no se pudieron concretar durante el mercado de pases.

"Las negociaciones que fracasaron no fueron por Colo Colo, nosotros tenemos una responsabilidad financiera. La sensación de la gente es que Colo Colo no hizo lo suficiente, pero lo hizo en ambos casos". cerró el mandamás, quien además no cerró la puerta a la llegada de un delantero.