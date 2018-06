Así evaluaron los hinchas a Frank Kudelka en su estreno en la U

24Horas.cl Tvn

10.06.2018

Universidad de Chile se estrenó este domingo en la Copa Chile con una contundente goleada por 4-1 ante Deportes La Serena, en un duelo que también significó el debut de Frank Kudelka en el banco de los ‘universitarios’.

Con el técnico argentino la U mostró una cara renovada respecto de lo que había hecho en el semestre anterior, exhibiendo un juego mucho más directo y ofensivo.

Así también lo apreciaron los hinchas ‘azules’, quienes estuvieron atentos en redes sociales y de forma casi unánime aprobaron el primer partido de Kudelka al mando del equipo.

La mayoría de los comentarios de los fanáticos precisamente apuntaron a la vocación altamente ofensiva del conjunto, que incluso siguió atacando después de obtener una ventaja considerable en el marcador.

Me gustó como jugó ésta U... mucha velocidad al atacar y bien por las bandas. Ojalá vaya puliéndose más la idea #Kudelka

Me gustaste #Kudelka hiciste un buen planteamiento de juego ofensivo. Espero verte evolucionar en los partidos venideros. #GrandeLaU ! #VamosLeones

Muy bien la U, 6 jugadores en el área en jugadas de ataque. Aprender a defender requiere tiempo. Pero ojo, era un equipo de mitad de tabla de la B. Independientemente de eso se mostró buen fútbol y se hicieron 4 goles que ya no recuerdo la última vez que se anotaron 4. #kudelka

Hace cuanto que la U no atacaba y llegaba con 4 o 5 jugadores, hace cuanto no seguia atacando aunque fuera ganando, hace cuanto no corrian los 10 hasta el final?... así queremos ver jugar a la gloriosa, mucho exito Don Frank Darío. #Kudelka #VamosLaU