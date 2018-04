Así formó la U en el último triunfo que consiguió ante Colo Colo

24Horas.cl TVN

09.04.2018

El 5 de mayo de 2013 es la fecha exacta en que Universidad de Chile pudo celebrar por último vez frente a su clásico rival Colo Colo por torneos nacionales, siendo este domingo una nueva oportunidad de romper con la mala racha.

En aquella oportunidad el partido se disputó en el Estadio Nacional y mientras por el lado de los azules el equipo era dirigido por el "recordado" Darío Franco, en los albos su entrenador era un interino Hugo González.

De los valores que aún siguen en sus clubes aparecen Johnny Herrera, Gustavo Lorenzetti e Isaac Díaz en la U. En Colo Colo en tanto siguen Claudio Baeza y Gonzalo Fierro.

Revisa las formaciones de ambos equipos:

U. de Chile: Johnny Herrera; Albert Acevedo, Igor Lichnovsky (46′ Ramón Fernández), José Rojas, Eugenio Mena; Charles Aránguiz, Sebastián Martínez, Ezequiel Videla (46′ César Cortés), Gustavo Lorenzetti, Juan Ignacio Duma (81′ Luciano Civelli) e Isaac Díaz. DT: Darío Franco.

Colo Colo: Eduardo Lobos; José Pedro Fuenzalida, Christian Vilches, Luis Mena, Juan Guillermo Domínguez; Esteban Pavez, Claudio Baeza (65′ Emilio Hernández); Gonzalo Fierro (61′ Fernando de la Fuente), Emiliano Vecchio (75′ Leandro Delgado), Mauro Olivi; y Carlos Muñoz DT: Hugo González.

Goles: Juan Ignacio Duma (28' y 52') y Charles Aránguiz (89') para la 'U'; Carlos Muñoz (8') y José Pedro Fuenzalida (43') para Colo Colo.

PROGRAMACIÓN NOVENA FECHA

Viernes 13 de abril

20:00 Unión La Calera vs. U. de Concepción

Sábado 14 de abril

12:00 Palestino vs. Everton

15:00 O'Higgins vs. Universidad Católica

20:00 Curicó Unido vs. Deportes Antofagasta

Domingo 15 de abril

12:00 Universidad de Chile vs. Colo Colo

15:00 Deportes Iquique vs. Unión Española

17:30 Huachipato vs. Deportes Temuco

20:00 Audax Italiano vs. San Luis