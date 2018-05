Así quedó la tabla de posiciones del Campeonato Nacional tras la 14° fecha

24Horas.cl TVN

22.05.2018

Con el empate entre Deportes Temuco y San Luis se puso final a la 14° fecha del Campeonato Nacional, que tuvo como gran ganador a Unión La Calera, ya que tras el empate entre Universidad de Concepción y Universidad Católica, acortó distancias con los primeros lugares.

El equipo cementero está ahora a cinco puntos del líder Universidad Católica y en la próxima fecha tendrá que confirmar su gran rendimiento ante Colo Colo en condición de visitante.

Universidad Católica, en tanto, buscará prolongar su invicto ante Deportes Antofagasta de local.

RESULTADOS 14° FECHA

Universidad de Chile 1-2 Palestino

Deportes Iquique 1-1 Audax Italiano

Unión La Calera 4-0 O´Higgins

Unión Española 3-2 Colo Colo

Deportes Antofagasta 3-2 Everton

Universidad de Concepción 0-0 U. Católica

Curicó Unido 2-1 Huachipato

Deportes Temuco 2-2 San Luis

PROGRAMACIÓN 15° FECHA

Sábado 26 de mayo

12:00 San Luis vs. Universidad de Concepción

15:00 Huachipato vs. Universidad de Chile

17:30 O'Higgins vs. Deportes Iquique

20:00 Universidad Católica vs. Deportes Antofagasta

Domingo 27 de mayo

15:00 Everton vs. Deportes Temuco

17:30 Audax Italiano vs. Unión Española

Lunes 28 de mayo

20:00 Colo Colo vs. Unión La Calera