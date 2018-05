Así quedó la tabla de posiciones tras la 14° fecha del torneo

24Horas.cl TVN

Con el empate entre Deportes Temuco y San Luis se dio término a la 14° fecha del torneo que tuvo como gran ganador a Unión La Calera, ya que tras el empate entre la U de Conce y la UC, acortó distancias con los primeros lugares.

El equipo cementero ahora está a cinco puntos del líder Universidad Católica y en la próxima fecha tendrá que confirmar su gran rendimiento ante Colo Colo en condición de visitante.

Universidad Católica en tanto buscará prolongar su invicto ante Deportes Antofagasta en condición de local.

RESULTADOS 14° FECHA

Universidad de Chile 1-2 Palestino

Deportes Iquique 1-1 Audax Italiano

Unión La Calera 4-0 O´Higgins

Unión Española 3-2 Colo Colo

Deportes Antofagasta 3-2 Everton

Universidad de Concepción 0-0 U. Católica

Curicó Unido 2-1 Huachipato

Deportes Temuco 2-2 San Luis

PROGRAMACIÓN 15° FECHA

Sábado 26 de mayo

12:00 San Luis vs. Universidad de Concepción

15:00 Huachipato vs. Universidad de Chile

17:30 O'Higgins vs. Deportes Iquique

20:00 Universidad Católica vs. Deportes Antofagasta

Domingo 27 de mayo

15:00 Everton vs. Deportes Temuco

17:30 Audax Italiano vs. Unión Española

Lunes 28 de mayo

20:00 Colo Colo vs. Unión La Calera