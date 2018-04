Así quedó la tabla de posiciones tras la décima fecha del torneo

24Horas.cl TVN

23.04.2018

PROGRAMACIÓN UNDÉCIMA FECHA

Sábado 28 de abril

12:00 Curicó Unido vs. Colo Colo

15:00 Huchipato vs. Deportes Iquique

17:30 Everton vs. Unión Española

20:00 Audax Italiano vs. Deportes Antofagasta

Domingo 29 de abril

12:00 Palestino vs. O'Higgins

15:00 Deportes Temuco vs. Unión La Calera

17:30 Universidad de Chile vs. Universidad de Concepción

20:00 San Luis vs. Universidad Católica

RESULTADOS DÉCIMA FECHA

Unión Española 2-1 Huachipato

Deportes Iquique 2-1 Palestino

Colo Colo 2-0 Deportes Temuco

U. de Concepción 2-0 Everton

O'Higgins 2-2 Curicó Unido

Unión La Calera 6-1 Universidad de Chile

Universidad Católica 1-0 Audax Italiano

Deportes Antofagasta 1-0 San Luis