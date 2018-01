Atlanta United confirmó que Carlos Carmona será jugador de Colo Colo

24Horas.cl TVN

25.01.2018

Atlanta United confirmó por medio de su vicepresidente, Carlos Bocanegra, que el futbolista chileno Carlos Carmona será nuevo jugador de Colo Colo.

"Lo dejamos partir con gran pesar. No queríamos desprendernos de Carmona, pero no estaríamos haciendo lo correcto si nos poníamos en medio de su camino. Su señora está embarazada y no puede viajar en avión. Fue una decisión muy difícil", señaló el directivo.

Además, el ex capitán de la selección de Estados Unidos, elogió las virtudes del volante sentenciando que "fue un excelente profesional con nosotros, sus compañeros lo admiraban y siempre fue respetado dentro y fuera de la cancha. Son demasiadas cosas buenas las que podemos decir de él".

Así las cosas, Colo Colo asegura a su segundo refuerzo para la temporada 2018, ya que sólo había confirmado la llegada del arquero Brayan Cortés.