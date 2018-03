Audax Italiano respalda a Sebastián Abreu tras dura autocrítica

24Horas.cl TVN

10.03.2018

El delantero uruguayo de Audax Italiano, Sebastián Abreu, fue categórico durante la semana al realizar una dura autocrítica en donde señaló que "no encuentro la forma de ser útil para el equipo".

Es más, el jugador de 41 años perdió la titularidad en las últimas semanas a pesar de haber llegado con el cartel de figura y goleador de la Primera B con Puerto Montt.

Pese al mal momento del delantero, este fue respaldado por los directivos del club."Estoy muy contento con él, es un buen jugador y no tenemos ningún reparo en cuanto a su incorporación. Tiene mucha experiencia y nos ha aportado mucho", sostuvo el gerente Lorenzo Antillo, a CDF.



Por otro lado el gerente no quiso hacer referencia a los dichos del jugador a mediados de semana: "Lo he visto contento, pero no me corresponde responder sobre sus declaraciones", concluyó.