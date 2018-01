Universidad Católica está a pasos de sellar su primer refuerzo para el 2018

24Horas.cl TVN, Cristóbal Fernández

02.01.2018

Con Beñat San José al mando, Universidad Católica está apurando sus contrataciones para que los nuevos rostros se puedan adaptar de buena forma en la pretemporada. En ese contexto, desde Deportes Antofagasta llega el primer nombre que estaría cerca de reforzar el equipo.

Se trata del lateral Augusto Barrios, quien está a detalles de convertirse en nuevo jugador de la Franja.

Según consigna Cooperativa el representante del jugador sostuvo una reunión con los directivos del club de San Carlos de Apoquindo para aclarar los últimos detalles.

Ante esto, el ariqueño aseguró que la opción de llegar a un grande lo entusiasma, pero que no quiere hacerse ilusiones. "Estaría más que feliz si llegó a Católica, pero cuando firme o exista algo más concreto me voy a ilusionar", dijo el ex jugador de San Marcos.

Con esto el jugador de 26 años vendría a buscar un puesto en la escuadra cruzada que busca recuperar su mejor fútbol de cara al torneo largo de 2018.