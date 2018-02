Barnechea sorprende al fichar a Braian Rodríguez

24Horas.cl TVN

20.02.2018

Sorpresa en el mercado de transferencias del fútbol chileno. Barnechea, cuadro que actualmente participa en la Primera B, confirmó la llegada del delantero uruguayo Braian Rodríguez como flamante refuerzo.

"¡Viene a Barnechea Braian Rodríguez! El experimentado atacante llega por la gestión del club de un préstamo con Pachuca", informó el club a través de Twitter.

Delantero

14 de agosto de 1986

31 años

Pachuca

#DaleBarnechea — A.C. Barnechea (@AC_Barnechea) February 20, 2018

Rodríguez en su carrera ha militado en equipos como Huachipato, Betis de España, Gremio de Brasil, Everton, Pachuca de México, entre otros.

Barnechea anteriormente ya había dado de que hablar en este mercado de transferencias luego de fichar al portero Robert Moewes, quien hizo las inferiores en el Borussia Dortmund de Alemania.

PROGRAMACIÓN CUARTA FECHA

Viernes 23 de febrero

20:00 Barnechea vs. Ñublense

Sábado 24 de febrero

18:00 Santiago Morning vs. Deportes Melipilla

Domingo 25 de febrero

12:00 Deportes La Serena vs. Coquimbo Unido

18:00 Deportes Copiapó vs. Puerto Montt

18:00 Magallanes vs. Santiago Wanderers

18:00 San Marcos vs. Cobreloa

Martes 27 de febrero

20:00 Rangers vs. Deportes Valdivia