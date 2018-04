"Barroso no está solo": Las diferencias al interior de Colo Colo

Revelan que el defensa argentino no sería el único que no está conforme con el manejo de Pablo Guede.

10.04.2018

A pocos días de que se dispute el esperado Superclásico ante Universidad de Chile, el ambiente al interior de Colo Colo definitivamente no es el mejor y no solo por las últimas derrotas, sino también por las diferencias al interior del plantel albo.

El mensaje que publicó Julio Barroso en Twitter durante el partido ante San Luis, fue la señal del quiebre del defensor con el entrenador Pablo Guede.

Como dijo una vez el gran M.Bielsa “Acepten la injusticia, traguen veneno, que todo al final se equilibra...”. Dios siempre, siempre te da revanchas en la vida!!! — Julio Barroso (@JulioBarroso5) 8 de abril de 2018

No obstante, según informa La Tercera, Barroso no sería el único que no está conforme con el manejo del DT trasandino.

"Desde el camarín del Cacique, sin embargo, hay voces que corrigen la teoría de Paredes. Barroso no está solo, pues algunos del plantel (especialmente la generación más joven) adhieren su molestia por todo lo que está pasando hoy en el club", sostiene el matutino.

"Convencer a Guede para que no renuncia fue un error. Traspasó toda la presión que hay en Colo colo hacia los jugadores. Si algunos estuvimos en la conferencia, fue porque lo pidieron los más grandes", aseguró una fuente del equipo a La Tercera.

Colo Colo vuelve a los entrenamientos y Barroso deberá enfrentar a sus compañeros, siendo el portero Agustín Orión uno de los más molestos con el polémico tuit, asegura el mismo medio.