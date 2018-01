Beñat San José fue presentado en la UC y apuntó a las prioridades en refuerzos

Agencia Uno

05.01.2018

El español Beñat San José fue presentado oficialmente este viernes como el nuevo entrenador de Universidad Católica, con el objetivo de volver a meter al cuadro cruzado en la senda del éxito tras un opaco Torneo de Transición.

El nacido en San Sebastián, de 38 años, llega a la tienda precordillerana desde el Bolívar de La Paz, cuadro con el que logró recientemente el bicampeonato del balompié boliviano de Primera División.

"Gracias por la confianza de elegirme a mí como DT de esta gran institución, es un gran honor, un orgullo. Sé la responsabilidad que tengo, es un club grande. Me he dado cuenta lo bien organizado que está. Me han encantado las instalaciones, la gente que trabaja. Es un honor llegar acá”, expresó de entrada en rueda de prensa.

"Gracias a Dios nuestra etapa en Bolívar, que desde aquí le mando agradecimientos, siempre he dicho que todos los grandes clubes del mundo tienen éxito, por eso son grandes, pero también bajones. El club ha tenido un bicampeonato, reconocer el trabajo del profesor Salas, hicieron un gran trabajo y ganaron dos títulos. El objetivo es ir a por la liga, Copa Chile y todo. Queremos volver a la Libertadores", agregó.

Consultado qué lo sedujo para llegar al elenco de la franja, San José dijo que "tenía la posibilidad de competir internacionalmente en Bolívar. En la UC no es así. Pero estar en una competencia internacional son circunstancias. Pero nada quita lo grande de la UC. Me sedujo el club, es uno de los grandes de Sudamérica. Tengo un gran recuerdo de la liga chilena, muy bien organizada. El plantel me sedujo, es muy competitivo".

En cuanto al tema refuerzos, el ex estratega de Deportes Antofagasta indicó que "la plantilla está muy bien estructurada, pero en el mercado unos entran y otros salen. La figura de un arquero y un 9 es prioritaria. También un delantero que juegue por fuera. Pero el arquero y el 9 son prioritarios".

Respecto a su estilo de juego, el flamante DT de la UC declaró que "me gusta mucho el fútbol de ataque. Aquí hay jugadores de muy buen pie. Es una cantera fantástica que trabaja muy bien. Nuestra idea es esa. El dibujo táctico puede variar. Podemos jugar con tres o dos delanteros. Ojalá podamos ser un equipo dinámico que busca el arco rival".

En tanto, el presidente de Cruzados SADP, Juan Tagle, le dedicó unas palabras de bienvenida al estratega hispano. “Cumplimos una etapa muy importante de nuestro proyecto deportivo. Fue un trabajo muy intenso, entrevistamos a muchas personas y tomamos la decisión de ofrecerle a Beñat San José hacerse cargo de la Universidad Católica por dos años", dijo.

“Dejaste un muy buen recuerdo de tu paso por Antofagasta. La hinchada ha recibido muy bien tu nombre. El plantel igual. Ojalá clasifiquemos a torneos internacionales para el 2019, ese es el propósito", añadió el máximo dirigente.