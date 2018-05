Beñat San José revela la necesidad que tiene la UC para la segunda rueda del Campeonato Nacional

Agencia Uno

27.05.2018

El entrenador de Universidad Católica, Beñat San José, reconoció esta noche la necesidad de contratar un centrodelantero “de jerarquía” para afrontar la segunda rueda del Campeonato Nacional, que comienza el próximo 21 de julio.

El cuadro cruzado sumó su tercer empate seguido en el torneo, con un exiguo registro de un gol a favor, por lo que se hace necesario para San José reforzar la ofensiva para los próximos desafíos.

De cara a la segunda rueda, el estratega de origen español declaró que "puede ser que podamos incorporar jugadores, como cualquier otro equipo. Estamos buscando gente en el ataque, pese a que arriba tenemos jugadores muy buenos. Necesitamos a alguien de jerarquía, un '9' puro. Sería muy factible para nosotros".

"El club tiene la obligación de buscar jugadores buenos. Confiamos en lo que puedan hacer, necesitamos en varias posiciones. Queremos a alguien que sume en este plantel que es puntero y quiere ganar", complementó.

A la hora de analizar la paridad con los ‘Pumas’, el otrora técnico del conjunto nortino señaló que "la calentura es no haber ganado. Creo que el partido fue muy intenso contra un rival muy bueno. Buscamos la victoria, hicimos cambios para encontrar el gol pero no se pudo hacer. Siempre queremos dar victorias; felicitamos a los jugadores y la afición porque, de haber sido campeonato corto, estaríamos celebrando. Aun así, este no era el resultado que queríamos”.

“Yo creo que fue un partido muy duro. Antofagasta siempre juega de tú a tú. Hubo momentos en que nos pusieron en problemas. Fuimos a buscarlo, pero ellos se defendieron muy bien. No pudo ser la victoria, pero vuelvo a felicitar a los jugadores por quedar en lo más alto", agregó.

En cuanto a lo realizado en la primera parte del torneo, el oriundo de San Sebastián dijo que “estamos orgullosos de nosotros mismos. Nos sentimos mejor que nadie, pero tampoco creemos ser más que el resto. El campeonato ha sido difícil, con buenos y malos momentos de todos los clubes; pero nuestra regularidad ha sido fantástica".