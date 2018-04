Beñat San José tras derrota ante Colo Colo: "El partido se definió con un penal que no ha existido"

Agencia Uno

01.04.2018

El entrenador de Universidad Católica, Beñat San José, lamentó este sábado que su escuadra perdiera el invicto y la campaña perfecta, con un 1-0 en el clásico ante Colo Colo en el Monumental, con un penal "que no ha existido".

A la hora del análisis de la brega, el estratega de origen español declaró que “creo que el partido se ha definido muy claramente, en la primera parte no hemos entrado bien y ellos tuvieron el control. En la segunda parte todo lo contrario, hemos dominado totalmente. Es la lógica del fútbol, uno quiere buscar el arco y el otro se repliega".

"En la segunda parte hemos sido superiores, lamentablemente que un clásico de su magnitud se defina por un penal. No puede ser perfecto cuando el gol que hicieron fue por un penal que no ha existido. En todas las fases nos ha costado poner nuestro fútbol, a consecuencia de eso, estar en el Monumental ellos han tenido más la pelota y nos ha costado más juntarnos”, agregó.

Continuando con el balance de la brega, el oriundo de San Sebastián señaló que “en la primera parte no entramos bien y no tuvimos mucho poder ofensivo, ni muchas llegadas. No planificamos estar atrás, la intención es estar más adelante. Si evalúas bien en la primera parte, hemos tenido una ocasión clarísima de Llanos y un larguero de Buonanotte. Hemos tenido ocasiones claras. En la segunda ellos tuvieron contras porque son poderosos. Ha sido un partido de tú a tú”.

Por último, San José no cree que esta derrota sea un llamado de alerta de cara a lo que viene en el campeonato. “No es un llamado de alerta, no he visto a ningún equipo que gane todos los partidos. Católica estando en la punta cuando pierde, hay una crítica más grande. Ha sido un clásico disputadísimo, con una parte para cada uno. En las victorias hemos analizado, pero cuando uno pierde con un penal que primero le da en el pecho y luego en la mano, hemos perdido. Ha sido un poquito en la entrada, ha estado unos metros más atrás de lo que teníamos que estar. Luego hemos subido un poco las líneas”.