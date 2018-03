Beñat San José y triunfo sobre Iquique: "Estoy muy orgulloso de los jugadores"

Agencia Uno

04.03.2018

El entrenador de Universidad Católica, Beñat San José, no escondió su alegría este domingo por alcanzar sobre el final la victoria 1-0 sobre Deportes Iquique, en Calama, resultado que significó el quinto triunfo seguido en el Campeonato Nacional 2018.

El elenco de la franja llegó hoy a 15 unidades y seguirá por dos semanas más en el liderato de la clasificación. Su más cercano perseguidor es Colo Colo, con 10 puntos, aunque la ‘U’ podría más tarde llegar a 12 si vence en el Estadio Nacional a Deportes Antofagasta.



A la hora del análisis, el estratega de origen español declaró que “es complicado imaginar un arranque tan bueno, todo cuesta trabajo y gracias a la calidad de los jugadores tengo un plantel con muchas alternativas. El lema es ir partido a partido. Pocos equipos van a sacar puntos acá y nosotros sacamos tres".



Respecto a los inconvenientes que tuvo el equipo tras las bajas de Diego Buonanotte, Benjamín Kuscevic y David Llanos, el ex técnico del Bolívar de La Paz indicó que "se valora el doble. Los jugadores que no están han dejado la piel entrenando, demuestra que en los entrenamientos van con todo. Lo más importante es que los que entran igual van con todo. Estoy muy orgulloso de los jugadores".



Cuando el partido entraba en la recta final, a los 84’, llegó el desnivel en Calama. Fernando Cordero metió un balonazo al área de los ‘Dragones Celestes’, Fuenzalida no pudo controlar pero le dejó el balón servido en bandeja a César Fuentes, quien sólo tuvo que empujar la esférica para el 1-0 para los de la franja.



‘Canasta limpia’ para la UC, que en la reanudación del campeonato recibirá el domingo 18 de marzo en San Carlos de Apoquindo a Unión Española.