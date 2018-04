Borghi y el mensaje de Barroso: "Por momentos es religioso y por otros te destruye"

El ex DT de Colo Colo tuvo una posición contundente respecto a la polémica generada a partir de un tuit del defensor argentino.

24Horas.cl TVN

10.04.2018

Luego del polémico mensaje en Twitter de Julio Barroso durante la derrota de Colo Colo ante San Luis (1-0), el ex DT de los albos, Claudio Borghi, se refirió a la polémica apuntando contra el defensor trasandino.

Como dijo una vez el gran M.Bielsa “Acepten la injusticia, traguen veneno, que todo al final se equilibra...”. Dios siempre, siempre te da revanchas en la vida!!! — Julio Barroso (@JulioBarroso5) 8 de abril de 2018

El "Bichi", en el programa Fox Sports Radio, comentó: "Lo de Barroso es tremendo. Tiene que dar explicaciones (...) ¿Sabes qué me molesta? Lo digo con todo respeto, no tengo nada contra ninguna religión, pero por momentos es religioso y por otros te destruye. Es difícil encontrarle la media".

Borghi sostuvo que "como compañero me hubiera gustado que estuviese conmigo a pesar de no jugar", considerando que el defensa no fue citado para el partido ante San Luis.

"Y si decide no estar, cosa que respeto, esperaría que no me mate en el entretiempo de un partido donde yo y mucha gente se juega gran parte del año", concluyó.