Branco Ampuero reconoce que pelota tocó su mano en polémico penal a favor de Colo Colo

31.03.2018

Este sábado Colo Colo venció en el clásico a Universidad Católica por la cuenta mínima, en parte gracias a un discutido penal por mano en el área sancionado por el árbitro Julio Bascuñán.

El cobro fue fuertemente resistido por parte de los ‘cruzados’, quienes reclamaron que el balón, tras un remate de Jaime Valdés, le dio en el pecho a Branco Ampuero y no en su extremidad.

Sin embargo, luego del lance, fue el mismo defensa de la UC quien confirmó que efectivamente la pelota tocó su mano, aunque precisando que previamente también le impactó en el torso.

“Cuando la pelota viene hacia mí, me da en el pecho y después me roza la muñeca. Era una jugada intrascendente que no iba a terminar en gol. El árbitro se puede equivocar porque debe tomar decisiones en segundos, pero creo que nos perjudica porque el resultado se cierra con ese gol”, explicó Ampuero.

“No hay dudas que en el primer tiempo fuimos dominados, pero mejoramos en el segundo. Buscamos mejor suerte, pero no pudimos. La realidad es que perdimos y hay que seguir trabajando”, concluyó.