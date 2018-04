Braulio Leal: "Estoy con el optimismo que me digan que estoy en condiciones de jugar"

24Horas.cl TVN

05.04.2018

Braulio Leal vive días claves para definir su futuro como futbolista profesional, ya que en los próximos días el volante de San Luis recibirá el resultado de los exámenes que determinarán si puede regresar o no a las canchas.

"Soy optimista y espero que me den el alta porque estoy sin ninguna molestia, con toda normalidad, sin las cosas que me dijeron que me podían ocurrir en algún momento si es que subía la intensidad de los entrenamientos", expresó respecto a la malformación congénita vascular descubierta en noviembre y que lo ha tenido alejado de las canchas.

"Estoy con el optimismo de que el día lunes me haga la angiografía y me diga que estoy en condiciones de jugar porque estoy desesperado", agregó en conferencia de prensa en la previa del partido ante Colo Colo.

Leal explica que se encuentra entrenando de manera normal e incluso en un amistoso ante Everton "hice fútbol 60 minutos y la verdad que estoy bien, estoy a la espera del examen del día lunes 09 de abril, donde va a determinar los pasos a seguir".

EL PARTIDO ANTE COLO COLO

Leal, quien vistió la camiseta de los albos, destacó que "es un partido difícil, es un equipo que viene bien, que viene ganando, que juega mañana. Pero además, la última vez que vino acá le tocó sufrir, entonces queremos plantear el partido de la misma manera".