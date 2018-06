Bruno Miranda será compañero de Wayne Rooney: "Será espectacular para aprender"

24Horas.cl TVN

29.06.2018

"Mudarme a Estados Unidos y la MLS me da otra ambición profesional. Tengo hambre de éxito aquí y le daré al D.C. el 100%, como siempre he hecho para todos los equipos en los que he jugado".

Así Wayne Rooney se refirió a su nuevo desafío profesional, quien con 32 años, firmó un acuerdo de tres años y medio por el DC United de la MLS donde tendrá de compañero a un ex Universidad de Chile: Bruno Miranda.

El delantero boliviano, que debutó por los azules en un Superclásico ante Colo Colo en 2006, destacó en diálogo con El Gráfico que "estoy seguro que va a ser un aporte porque es una leyenda del fútbol. No tenemos ninguna duda de que va a sumar, queremos que comparta y pueda jugar como él sabe con todos nosotros".

"Rooney es un histórico así que es archiconocido, de hecho siempre lo usaba a él en el Play, porque jugaba con el Manchester United, así que será espectacular para aprender", agregó.

Miranda, en la misma entrevista, detalla que tiene vínculo con la U hasta 2020 y que "ahora en diciembre se va a definir si es que me quedó acá en Estados Unidos o ver qué hacemos en el futuro".