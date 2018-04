"Capitán", la nueva mascota oficial de Colo Colo

24Horas.cl TVN

20.04.2018

"¡Bienvenido, Capitán!". Así dio a conocer Colo Colo su nueva mascota oficial. Se trata de un perro rescatado de la calle y que hoy posa con la camiseta alba gracias a la fundación UAA - Unión de Amigos de los Animales, que rescata y vela por su bienestar.

"Siempre fue colocolino y hoy cumplió su sueño de cachorro: Ser la mascota oficial del Cacique", destacaron los albos a través de sus redes sociales.

PROGRAMACIÓN DÉCIMA FECHA

VIERNES 20 DE ABRIL



20:00 horas, Unión Española vs. Huachipato, estadio Santa Laura.



SÁBADO 21 DE ABRIL



12:00 horas, Deportes Iquique vs. Palestino, estadio Cavancha.

17:30 horas, Colo Colo vs. Deportes Temuco, estadio Monumental.

20:00 horas, Universidad de Concepción vs. Everton, estadio Ester Roa.



DOMINGO 22 DE ABRIL



12:00 horas, O'Higgins vs. Curicó Unido, estadio El Teniente.

15:00 horas, Unión La Calera vs. Universidad de Chile, estadio Lucio Fariña.

17:30 horas, Universidad Católica vs. Audax Italiano, estadio San Carlos de Apoquindo.

20:00 horas, Deportes Antofagasta vs. San Luis, estadio Calvo y Bascuñán.