Carlos Carmona continuaría en Estados Unidos y no llegaría a Colo Colo

24Horas.cl TVN

22.01.2018

En Colo Colo de seguro querrán olvidar todo lo ocurrido este lunes. Y es que a la baja de última hora del Barcelona de Ecuador, rival que tendría el Cacique en la Noche Alba, se sumo una nueva mala noticia.

Resulta que, según señaló Carlos Bocanegra, vicepresidente del Atalanta United, Carlos Carmona finalmente no llegará a Macul como se especuló durante las últimas semanas.

: Problemas en Colo Colo: Rival en Noche Alba no podrá viajar a Chile por no encontrar pasajes Leer más

"Seguirá con nosotros esta temporada", señaló en Estados Unidos el directivo, echando por tierra la intención de los albos y su entrenador Pablo Guede de sumar al volante de contención para la temporada 2018.

De esta forma, Colo Colo sólo ha sumado a Brayan Cortés como refuerzo, ya que el pasado fin de semana Francisco Silva, la otra carta que manejaban como fichaje en Macul, también descartó arribar a los albos.

Bocanegra: Carmona will be here for season. #atlutd