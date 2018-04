Carlos Heller y dudas con el futuro de Hoyos: "No hay nada que pueda definir este partido"

El presidente de Azul Azul reconoció que quedó "dolido" tras la goleada ante Unión La Calera, pero sentenció que no se deben tomar "decisiones drásticas".

26.04.2018

Ángel Guillermo Hoyos vive uno de los momentos más difíciles desde que se transformó en entrenador de Universidad de Chile, luego de acumular dos dolorosas derrotas en el Campeonato Nacional: en el Superclásico ante Colo Colo y una goleada por 1-6 frente a Unión La Calera.

Es por esto que los hinchas azules han comenzado a cuestionar al entrenador argentino, quien podría vivir horas claves con su futuro según cómo le vaya a la 'U' en sus próximos desafíos, sobre todo en Copa Libertadores.

Sin embargo, el presidente de Azul Azul, Carlos Heller, optó por poner paños fríos a la situación del ex DT de Bolivia, al menos en relación a lo que ocurra frente a Cruzeiro este jueves en Belo Horizonte.

"Uno constantemente tiene conversaciones con el cuerpo técnico y no hay nada de que pueda definir este partido. No porque ganemos o no ganemos hay que tomar decisiones drásticas", señaló en Brasil.

Pese a ello, Heller de igual forma reconoció que las dos derrotas en una semana cayeron mal en el ambiente de los colegiales. "Es súper doloroso perder el clásico. Después tuvimos un partido correcto con Cruzeiro, y luego vino esa dolorosa e histórica derrota. Por supuesto que, como hincha quedé dolido y como presidente, preocupado. Pero sabemos que hay que dar vuelta la página e ir por la clasificación en la Copa", sostuvo.

Finalmente, el empresario tuvo palabras para lo vivido por Jean Beausejour, quien luego de la pelea en cancha que tuvo con Mauricio Pinilla puso su puesto como jugador de Universidad de Chile a disposición de lo que digan los dirigentes, descartando de raíz una posible salida del zurdo.

"Estuve con ellos (los jugadores) a la hora de almuerzo, Jean estaba al lado de Pinilla, de buen ánimo y está con ganas de jugar. Estaba dolido, se formó en la 'U', siempre ha sido de la 'U', pero es un profesional y le tocó vestir otras camisetas. Es una persona muy cuerda y sé que con fútbol se sacará esa rabia", cerró.