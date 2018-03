Clásico Colo Colo-UC sufre cambio de horario por "interferencias solares"

24Horas.cl TVN

20.03.2018

A través de su sitio oficial, la ANFP informó que algunos partidos de la séptima fecha, entre ellos el clásico Colo Colo- Universidad Católica, sufrirán una reprogramación ¿El motivo? Interferencias solares.

A partir de esto el organismo explica que junto al Canal del Fútbol se tomó la decisión para así evitar problemas en las transmisiones televisivas de los partidos.

"Este fenómeno natural ocurre cuando el sol cruza el plano ecuatorial de la Tierra y queda alineado con el satélite y el haz de la antena de una estación terrena. Esto en varias ocasiones provoca interferencia con la operación normal, aunque en su calidad de evento predecible se pudo constatar cuáles encuentros tendrían dificultades en la transmisión", detalla la ANFP.

El clásico entre albos y cruzados estaba programado inicialmente para el mediodía y ahora se retrasó 30 minutos el encuentro que se disputará en el Estadio Monumental.

PROGRAMACIÓN SÉPTIMA FECHA

Audax Italiano vs. Universidad de Chile / La Florida / Viernes 30 de marzo / 18:00 horas (se mantiene)

Colo Colo vs. Universidad Católica / Monumental / Sábado 31 de marzo / 12:30 horas (nuevo horario)

Huachipato vs. Everton / CAP / Sábado 31 de marzo / 15:30 horas (nuevo horario)

O'Higgins vs. San Luis / El Teniente / Sábado 31 de marzo / 18:00 horas (nuevo horario)

Curicó Unido vs. Deportes Temuco / La Granja / Sábado 31 de marzo / 20:30 horas (nuevo horario)

Deportes Iquique vs. Universidad de Concepción / Cavancha / Domingo 1 de abril / 12:30 horas (nuevo horario)

Palestino vs. Deportes Antofagasta / La Cisterna / Domingo 1 de abril / 15:00 horas (se mantiene)

Unión La Calera vs. Unión Española / Lucio Fariña Fernández / Domingo 1 de abril / 17:30 horas (se mantiene)