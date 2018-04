Claudio Borghi reveló el motivo por el cual renunció a Colo Colo

24Horas.cl TVN

18.04.2018

"Fuimos tetracampeón, la Copa Sudamericana la perdí yo, no los jugadores, y cuando me fui de Colo Colo, éramos primeros ¿Averigüen por qué me fui?".

Así fue la declaración que lanzó Claudio Borghi en el programa deportivo Fox Sports Radio en el que, ante la pregunta de sus compañeros en el panel, detalló los motivos de su salida en 2008 del club albo.

"Mi problema era con los jugadores que yo les decía arreglen los premios antes de comenzar el campeonato, porque una vez que comienzas a ganar, los dirigentes te dicen no te puedo pagar tanto y cuando comienzas a perder, se perjudican a los jugadores", comienza diciendo.

"Entonces un día yo me aburrí, que fue antes del partido ante Boca Juniors y dije ya no aguanto más, porque yo me fui del entrenamiento y cuando voy en el auto, pongo la radio, y escucho que había problemas en Colo Colo, que los jugadores no querían entrenar", agrega.

"El partido que nosotros vamos a jugar a Boca, los jugadores no querían entrenar y yo les digo: ´No sean pelotudos, no entrenen mañana que es el día previo al viaje donde no se hace nada. Si ustedes no entrenan hoy, es un lío nacional´", relata sobre lo sucedido previo al partido donde cayeron por 4-3.

"Yo vi llorar de bronca a David Henríquez"

En el mismo programa, Claudio Borghi comentó el desgaste que viven los entrenadores, sosteniendo que "nosotros los técnicos somos los intermediarios entre el dirigente y el jugador".

"David Henríquez, si quieren lo llaman y le preguntan, le dije: ´Deja de pelearte con los dirigentes por los premios, no te pelees más. No jugó más, no pudo volver a Colo Colo", recordó Borghi sobre el defensor que era capitán de los albos en ese momento.

"Yo lo vi llorar de bronca a David Henríquez discutiendo por sus compañeros que después le dieron la espalda", agregó.