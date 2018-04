Claudio Borghi y un posible retorno a Colo Colo: "No creo ser la persona inmediata"

24Horas.cl TVN

18.04.2018

Luego de que Gabriel Ruiz Tagle fuera confirmado como nuevo mandamás de Blanco y Negro, de forma inmediata se comenzó a especular sobre la posible no continuidad de Pablo Guede al mando de Colo Colo.

A partir de esto comenzaron a surgir rumores de posibles reemplazantes, siendo uno de ellos Claudio Borghi, quien fue DT de los albos mientras Ruiz Tagle estaba en la presidencia de los albos.

: Héctor Tapia asoma como posible reemplazante de Pablo Guede Leer más

"Desde que me fui, cada vez que sale un entrenador aparece mi nombre, lo cual para mí es un problema. Primero porque hay gente trabajando y, es una norma en mi vida, yo no hablo con nadie en ese momento", afirmó en diálogo con Fox Sports Radio.

"Segundo que me gustaría aclarar, yo con Gabriel (Ruiz Tagle) tengo una cercanía (...) No rehúso de mis amigos, salvo que fueran violadores o asesinos, ahí sí, pero si tengo que rehusar de cada persona que se ha equivocado, quedaría solo como un perro", agregó.

Borghi durante el programa revela que desde que dejó Colo Colo se ha reunido en dos oportunidades con dirigentes albos para negociar, pero ahora dejó en claro que tiene vínculos que le impedirían asumir en estos momentos.

: Claudio Borghi reveló el motivo por el cual renunció a Colo Colo Leer más

"Yo no creo ser la persona inmediata para solucionar. Hay un proyecto, hay una forma. Yo tengo contrato con este canal y con una cadena internacional para el Mundial. Tengo proyectos después del Mundial", afirmó.

"Tengo compromisos y multas muy grandes por no cumplir. No puedo decirle a la gente que me contrató hace uno año, decirle no voy", concluye respecto a su vínculo para el Mundial de Rusia.