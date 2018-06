Cobreloa vs. Universidad Católica: Horario, formaciones y dónde ver el partido de Copa Chile

24Horas.cl TVN

10.06.2018

Universidad Católica, puntero del Campeonato Nacional, inicia este domingo su participación en la Copa Chile 2018, donde hará su estreno ante Cobreloa.

Para este encuentro, el técnico cruzado Beñat San José dijo que utilizará a sus mejores jugadores. Por ese motivo, la alineación sería con: Matías Dituro; Raimundo Rebolledo, Germán Lanaro, Branco Ampuero, Germán Voboril; Luciano Aued, José Pedro Fuenzalida, Carlos Lobos; César Munder, David Llanos y Diego Buonanotte.

Mientras que los loínos, enfrentarían a la UC con: Raúl Olivares; Michael Contreras, Arturo Sanhueza, Mario Parra, Federico Pérez; Matías Alvarez, Pablo Parra, Jorge Luna, Ignacio Jara; Sebastián Romero y Lucas Simón.

PROGRAMACIÓN

Cobreloa vs. Universidad Católica

Domingo 10 de junio

17:30 horas

*Transmite CDF Premium y HD

PROBABLES FORMACIONES

PROGRAMACIÓN COPA CHILE

Sábado 9 de junio:

Santiago Wanderers vs. Palestino, 12:30 horas. Estadio "Elías Figueroa Brander".

Ñublense vs. Colo Colo, 15:00 horas. Estadio "Nelson Oyarzún".

Rangers vs. Huachipato, 12:30 horas. Estadio Fiscal de Talca.

Deportes Puerto Montt vs. Universidad de Concepción, 18:00 horas. Estadio Chinquihue.





Domingo 10 de junio:

Independiente Cauquenes vs. Curicó Unido, 12:30 horas. Estadio "Miguel Alarcón Osores".

Magallanes vs. Unión La Calera, 12:30 horas. Estadio Municipal de San Bernardo.

Deportes La Serena vs. Universidad de Chile, 15:00 horas. Estadio La Portada.

General Velásquez vs. Unión Española, 15:30 horas. Estadio Municipal de San Vicente.

Cobresal vs. Everton, 15:30 horas. Estadio El Cobre.

Deportes Valdivia vs. Deportes Temuco, 15:30 horas. Estadio Parque Municipal.

Deportes Copiapó vs. Deportes Antofagasta, 16:00 horas. Estadio Bicentenario "Luis Valenzuela".

San Marcos de Arica vs. Deportes Iquique, 16:00 horas. Estadio "Carlos Dittborn".

Cobreloa vs. Universidad Católica, 17:30 horas. Estadio Zorros del Desierto.