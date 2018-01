Colo Colo descarta la llegada de Cristián Suárez: "Nos pidieron un millón de dólares"

El mandamás de Blanco y Negro Aníbal Mosa no descartó además la posibilidad de sumar a Carlos Carmona.

24Horas.cl TVN

01.01.2018

Matías Fernández, Lucas Barrios, Yeferson Soteldo y ahora Cristián Suárez. Colo Colo descartó otro nombre más como refuerzo para la temporada 2018, argumentando el alto precio que solicitaron por el defensa que milita en Everton.

Así lo explicó el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien respondió sobre Suárez: "No, en este momento no, porque cuando nuestro técnico nos dio su nombre, preguntamos por él y nos respondieron un millón de dólares y ustedes entenderán que, con respeto con el ´Banana´, pero con esos valores no...".

Consultado sobre si llegará otro defensor más para potenciar el plantel de Pablo Guede, Mosa afirmó: "Es posible que sea otro defensa o un volante de contención", agregando que "con la llegada de Carlos Carmona u otro volante de contención podríamos solucionar el tema de la defensa ya que Claudio Baeza puede jugar atrás también".

"Si logramos traer otro compañero para Claudio (Baeza) a lo mejor el tema del defensa puede pasar a un segundo lugar y tomar más protagonismo el contención y al medio", agregó.