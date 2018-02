Refuerzo de Colo Colo comparó el fútbol chileno con el de Europa

Agencia Uno

21.02.2018

Juan Manuel Insaurralde, defensor de Colo Colo, enfrentó en la presente jornada los micrófonos en el Estadio Monumental para dar sus impresiones de los primeros días como jugador albo y adelantar lo que será la disputa de la Copa Libertadores 2018.

El ex Boca Juniors viene de jugar los 90 minutos en la derrota frente a Palestino, cumpliendo una correcta actuación en el gramado de Ñuñoa. “Lamentablemente venimos de una derrota. Pero estamos trabajando fuerte para el partido del viernes (con O’Higgins). Queremos ganar y llegar de la mejor manera al martes", expresó en rueda de prensa.

En el plano personal, el experimentado zaguero argentino declaró que "me siento con muchas ganas, con mucha ilusión. He jugado por izquierda mayormente, pero me siento cómodo de líbero".

"Estoy muy cómodo. Lamentablemente sufrimos la lesión de Julio (Barroso). No tengo problema de jugar como líbero", añadió.

Respecto al próximo debut del ‘Cacique’ en la Copa Libertadores, el martes 27 de febrero ante Atlético Nacional en el Monumental, el jugador de 33 años indicó que "sabemos que la Libertadores es importante para la gente. Pero antes tenemos un partido muy importante que es O'Higgins. La Copa Libertadores es muy dura, hay que ir partido a partido. Hay que estar tranquilo".

Consultado por su arribo a Colo Colo y al balompié chileno, Insaurralde se limitó a decir que "la verdad es que el club en Chile es muy grande. Moviliza mucha gente. Nosotros estamos preparados y trataremos de estar a la altura".

"Creo que el fútbol chileno es muy rico, más rápido. Se asemeja al fútbol europeo, sin tanta fricción como el argentino", sentenció el 'Chaco', quien en el Viejo Continente defendió las camisetas del Spartak de Moscú (Rusia) y PAOK (Grecia).