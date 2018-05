Colo Colo vs. Iquique: Horario, formaciones y dónde ver el partido que inicia la 13° fecha del torneo

24Horas.cl TVN

11.05.2018

Colo Colo enfrentará a Deportes Iquique este viernes en el Estadio Monumental en un partido que abrirá los fuegos de la fecha 13 del Campeonato Nacional.

Para este partido el Cacique espera el retorno de Agustín Orión en el arco, luego que el argentino no estuviese en cancha en la victoria ante Everton debido a problemas físicos.

Además, los albos necesitan un triunfo para así ponerle presión al líder Universidad Católica que enfrenta el próximo domingo a la 'U' en una nueva versión del Clásico Universitario.

Por su parte, los 'Dragones Celestes' quieren volver al triunfo tras dos empates consecutivos y así intentar arrimarse en la parte alta de la tabla.

En cuando a los enfrentamientos entre ambos equipos, por Primera División, Colo Colo intentará romper una larga mala racha ante los nortinos, ya que no los pueden vencer desde el 23 de agosto de 2015 cuando se impusieron por 1-0 gracias a un gol de Humberto Suazo.

Tras ese encuentro se han visto las caras en cuatro ocasiones, con dos triunfos iquiqueños y dos empates.

Programación:

Colo Colo vs. Iquique | Viernes 11 de mayo | 20:00 horas | Transmite CDF Premium y HD.

Probables formaciones:

Colo Colo: Agustín Orion; Gonzalo Fierro, Matías Zaldivia, Juan Manuel Insaurralde, Óscar Opazo; Carlos Villanueva, Claudio Baeza, César Pinares, Jaime Valdés, Jorge Valdivia, Octavio Rivero.

Iquique: Rodrigo Naranjo; Alan Moreno, Hernán Lópes, Matías Blázquez, Esteban Carvajal Nicolás Peñailillo, Diego Fernández, Diego Torres , Hans Salinas, Raúl Becerra, Nicolás Royón.

PROGRAMACIÓN DECIMOTERCERA FECHA

Viernes 11 mayo

20:00 Colo Colo vs. Deportes Iquique

Sábado 12 de mayo

12:00 San Luis vs. Unión La Calera

15:00 Huachipato vs. Palestino

20:00 Everton vs. Curicó Unido

Domingo 13 de mayo



12:00 Universidad Católica vs. Universidad de Chile

15:00 Deportes Temuco vs. Unión Española

17:30 Audax Italiano vs. O'Higgins

20:00 Univrsidad de Concepción vs. Deportes Antofagasta