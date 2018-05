Las duras críticas contra Héctor Tapia por caída de Colo Colo ante Unión Española

24Horas.cl TVN

19.05.2018

Colo Colo dejó escapar este sábado de forma increíble una victoria que parecía segura ante Unión Española, pues luego de ir ganando con dos goles de ventaja terminó cayendo por 3-2 en el estadio Santa Laura.

El ‘Cacique’ lideraba el marcador con goles de Octavio Rivero y Esteban Paredes, pero los hispanos reaccionaron y dieron vuelta el duelo con dos tantos de Tobías Figueroa y uno de Israel Poblete.

El repunte de los dirigidos por Martín Palermo coincidió con una caída en el nivel de los ‘albos’, quienes se relajaron y dejaron escapar el triunfo.

El principal apuntado por esta derrota fue el técnico de Colo Colo, Héctor Tapia, a quien los hinchas en redes sociales lo responsabilizaron por retrasar el equipo y aguantar la ventaja, además por mantener en cancha a algunos jugadores que, según ellos, merecían salir por su bajo rendimiento.

Así fueron las críticas de los fanáticos a Héctor Tapia, las que además transformaron su nombre en Trending Topic a nivel nacional:

Lindo partido perdió Tito Tapia dejando sin marca el mediocampo. Si quieres sacar a Baeza pasa a Suazo al medio, mete al Torta a la banda. Menos mal que no había que ser giles...

Sigo pensando que Tito Tapia es un DT raton, nunca me ha gustado su estilo de juego, siempre q va ganando se arratona y jamas va en busca de hacer mas goles y golear.

No me gusta tito tapia ni antes ni ahora, como tan raton dejando jugadores fundamentales en la banca mas encima los cambios que hace valdes no puede entrar por baeza!