"Crónica de una muerte anunciada": El análisis de La Magia Azul tras la eliminación de la U de la Libertadores

23.05.2018

Sufrieron y bastante. Al igual que muchos hinchas de Universidad de Chile, en el programa radial "La Magia Azul" manifestaron su decepción luego de la caída por 2-0 ante Vasco Da Gama, que no sólo eliminó a los azules de la Copa Libertadores, sino que también no les permitió clasificar a la Sudamericana.

"Crónica de una muerte anunciada. La verdad es que la U no tiene plantel, no tiene peso ofensivo, no tiene peso defensivo, no tiene un peso en el mediocampo... lo peor de todo es que no tiene un nivel futbolístico que le sirva para encarar estos partidos a nivel internacional", señalaron tras el pitazo final en el estadio Nacional.

"Me parece que la U debe hacer una reestructuración total porque así no se puede seguir", complementaron.

"No se puede entender que la U necesitaba perder por un gol para poder clasificar y pierde 2-0. Eso demuestra que la U no tiene plantel y que lo que ocurrió con Vasco en Brasil fue un espejismo", agregaron.

Pero no se quedaron ahí y además dispararon contra el gerente deportivo de la U, Ronald Fuentes: "Hay que hacer cambios respecto a los jugadores, algunos que se tienen que ir (...) pero el hombre que trae los refuerzos es el primero que debe ser cambiado, terminemos con la 'chacota'".