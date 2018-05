Cuatro jugadores que podrían dejar la UC durante el receso del Campeonato Nacional

Agencia Uno

24.05.2018

Fernando Cordero, Jaime Carreño, Stefano Magnasco y César Fuentes podrían dejar Universidad Católica al finalizar la primera rueda del Campeonato Nacional debido a la falta de regularidad en el andamiaje del entrenador Beñat San José.

De acuerdo a El Mercurio, el ‘Chiqui’ culmina su contrato con la tienda cruzada en junio y pese a que Cruzados busca que renueve su vínculo, el jugador cuenta con un par de ofrecimientos.

En el caso de Carreño analiza la posibilidad de continuar su carrera en México, ya que se especula que un club de ese país está interesado en el mediocampista de 21 años.

Respecto a Magnasco, el lateral derecho maneja opciones desde Europa. De esta forma, el defensor podría volver al Viejo Continente tras defender al FC Groningen holandés entre 2012 y 2014.

Por último, César Fuentes también busca continuidad y estaría actualmente en la mira de equipos de México y la MLS de Estados Unidos para continuar su carrera.

PROGRAMACIÓN 15° FECHA

Sábado 26 de mayo

12:00 San Luis vs. Universidad de Concepción

15:00 Huachipato vs. Universidad de Chile

17:30 O'Higgins vs. Deportes Iquique

20:00 Universidad Católica vs. Deportes Antofagasta

Domingo 27 de mayo

15:00 Everton vs. Deportes Temuco

17:30 Audax Italiano vs. Unión Española

Lunes 28 de mayo

20:00 Colo Colo vs. Unión La Calera

