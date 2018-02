Deportes Antofagasta informa estado de salud de Paulo Garcés

24Horas.cl TVN

19.02.2018

Paulo Garcés se vio obligado a dejar el partido ante Unión Española cuando recién se disputaban 20 minutos de partido, luego de que Sebastián Jaime le diera un codazo provocándole un fuerte impacto en su cabeza y un corte en la cara por lo que tuvo que ser retirado en ambulancia.

Un día después, Deportes Antofagasta detalló el estado de salud del portero, sosteniendo que el jugador sufrió una "fractura nasal y una herida contusa dorso nasal y región supraciliar".

En el comunicado detallan que el jugador no perdió la conciencia y estará en reposo por los próximos siete días por lo que será baja para el cuadro nortino que en la próxima fecha deberán enfrentar a Deportes Iquique en condición de local.

El partido entre Unión Española y Deportes Antofagasta finalizó uno a uno con goles de Misael Dávila para el cuadro hispano y Eduardo Bello para los "Pumas".

PROGRAMACIÓN CUARTA FECHA

Viernes 23 de febrero

20:00 Colo Colo vs. O'Higgins

Sábado 24 de febrero

12:00 Huachipato vs. U. de Concepción

18:00 San Luis vs. Palestino

20:30 Universidad Católica vs. Unión La Calera

Domingo 25 de febrero

12:00 Deportes Antofagasta vs. Deportes Iquique

18:00 Deportes Temuco vs. Universidad de Chile

20:30 Audax Italiano vs. Everton

Lunes 26 de febrero

20:00 Curicó Unido vs. Unión Española