Deportes Temuco quiere alcanzar una marca inédita ante la U

21.02.2018

Uno de los duelos destacados de la cuarta fecha del Torneo 2018 es sin duda el que animarán Deportes Temuco y Universidad de Chile, partido que podría registrar una asistencia récord de público para el cuadro albiverde.

Según detalla El Austral de Temuco, la dirigencia del club pidió el aforo máximo del estadio, que es de 15 mil personas, cifra que nunca se ha alcanzado desde el regreso del equipo a Primera División.

El máximo de público que se ha registrado hasta ahora entre 2016 y 2018 fue para el partido ante Colo Colo, a fines de octubre del año pasado, donde se logró una asistencia de 14.611 espectadores.

En tanto el segundo partido con mayor asistencia de público en este último tiempo fue cuando Deportes Temuco recibió a Universidad Católica. Para ese encuentro detalla el matutino se alcanzó un total de 14.589 espectadores.

PROGRAMACIÓN CUARTA FECHA

Viernes 23 de febrero

20:00 Colo Colo vs. O'Higgins

Sábado 24 de febrero

12:00 Huachipato vs. U. de Concepción

18:00 San Luis vs. Palestino

20:30 Universidad Católica vs. Unión La Calera

Domingo 25 de febrero

12:00 Deportes Antofagasta vs. Deportes Iquique

18:00 Deportes Temuco vs. Universidad de Chile

20:30 Audax Italiano vs. Everton

Lunes 26 de febrero

20:00 Curicó Unido vs. Unión Española