Eduardo Lobos: "Mucha gente piensa que me dejo hacer goles para beneficiar a Colo Colo"

19.02.2018

Eduardo Lobos queda en el ojo del huracán cada vez que con Everton, equipo donde es el arquero titular indiscutido, enfrenta a Colo Colo, escuadra donde el portero se formó.

Incluso, tras el último encuentro entre ambos clubes, los hinchas ruleteros apuntaron directamente a Lobos como el responsable de la derrota, pidiendo su salida de diversas formas.

Ante esto, el meta se defendió y aclaró en conversación con La Tercera que "éste es un juego de aciertos y errores, sé que me he equivocado en algunos partidos, como con Colo Colo. Mucha gente piensa que me dejo hacer los goles para beneficiarlos, y está claro que eso a mí no me trae ningún beneficio, todo lo contrario. Mi familia lo pasa mal. Leen y ven las noticias".

"Lamentablemente la gente se queda con eso, con el error. En el partido en el que perdimos el título con Colo Colo en Viña, desde mi punto de vista, hice un partido buenísimo, exceptuando el gol de Jaime Valdés. Pero la gente no ve todo lo bueno que uno hace, no ve todo lo que uno puede ayudar o aportar al grupo en todo sentido. Los que me conocen saben cómo yo soy, cómo actúo, cómo entreno. Ha sido raro. He sido uno de los jugadores con mayor regularidad, pero a la vez, soy el más resistido por la hinchada", agregó.

Pese a todos los dardos que recibe, Lobos sentenció que aquello no le impide tener buenas actuaciones, ya que logra abstraerse de las críticas.

"Una de mis características es que me puedo abstraer de todo eso, no leo, no veo, no escucho noticias. Esto es un plus, ya que me permite concentrarme en el juego y en mantener el rendimiento. No me repercute absolutamente en nada. Mis compañeros se dan cuenta. Sigo entrenando e intento superarme a diario, entreno como un cabro chico de 20", cerró.