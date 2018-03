El castigo que arriesga el jugador que simuló el penal ante Colo Colo

24Horas.cl TVN

19.03.2018

El delantero de Universidad de Concepción, Jean Meneses, abrió la polémica tras simular un penal que el árbitro del encuentro validó y significó que los del campanil dieran vuelta el duelo el resultado ante Colo Colo y ganaran por 2-1.

El jugador se dejó caer en el área y tras el partido expuso que "uno tiene que aprovechar dentro del área que a los delanteros no nos pueden tocar". Sin embargo, un día después del incidente, el jugador conversó en exclusiva con 24horas se retractó de sus dichos.

"Yo siento la patada y me caigo, obviamente que no es una patada tan exagerada como para que todos digan que fue penal, eso queda a criterio del árbitro. Los que me conocen saben que no soy de tirarme, soy un jugador que va a la pelea, que choca y, si no le cobran, se para y sigue corriendo", señaló.

El código de penalidades de la ANFP sostiene que una jugada como la de Meneses puede ser castigada hasta con tres fechas por "simular o magnificar una infracción induciendo al árbitro a error". De todos modos la jugada no fue descrita en el informe del juez del partido, pero el tribunal podría actuar de oficio en base a los dichos.