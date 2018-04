El cuerpo técnico que planea Héctor Tapia en Colo Colo

24Horas.cl TVN

21.04.2018

Colo Colo comienza la búsqueda de un entrenador tras la salida de Pablo Guede y Héctor Tapia sería uno de sus principales candidatos, quien incluso ya habría contactado a sus posibles ayudantes en caso de asumir.

Así lo informa La Tercera, que detalla que "Tapia ya se puso en contacto con su amigo y excompañero Claudio Maldonado para que lo acompañe como asistente".

Además, según el mismo medio, Tapia también habría contactado a Hernán Torres, quien actualmente se desempeña como preparador físico en Deportes Antofagasta.

Los otros nombres que aparecen como posibles entrenadores para Colo Colo son Claudio Borghi y Jaime Vera, quien no escondió sus intenciones de ser el elegido por Blanco y Negro.

"Me he preparado para situaciones así. Colo Colo es mi casa, yo me críe ahí desde los doce años, no hay nada que no conozca", destacó Vera, quien dirigió por última vez a Deportes Iquique.