El dato estadístico que contradice a Pablo Guede ante mal momento de Colo Colo

12.04.2018

Pablo Guede se defendió este jueves en conferencia de prensa ante el mal momento que vive Colo Colo en la actualidad, lo cual tiene en el "ojo del huracán" al técnico argentino.

En la oportunidad, el trasandino sentenció que, desde que está en el club, es la primera vez que sufre dos derrotas en partidos consecutivos, contabilizando las caídas frente a Delfín y San Luis, por Copa Libertadores y Campeonato Nacional, respectivamente.

"En un año y ocho meses fue la primera vez que pierdo dos partidos seguidos en Colo Colo", aseguró Guede para defenderse sobre el magro presente del Cacique.

Iberia festejando el segundo triunfo consecutivo sobre Colo Colo (Foto: Agencia Uno).

Sin embargo, el argentino no tomó en cuenta y olvidó otro mal momento que vivió en el elenco popular en sus casi dos años a cargo de la dirección técnica de los albos, al pasar por alto las derrotas consecutivas que sufrió el año recién pasado.

Se trata de la recordada eliminación que sufrió Colo Colo en Copa Chile de manos de Iberia de Los Ángeles, cuando el Cacique perdió 3-2 en el sur y cuatro días después se inclinó por 2-0 en el Monumental ante un equipo que la temporada pasada militaba en Primera B y que finalmente terminó descendiendo a Segunda División.

