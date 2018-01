El detalle con que Kevin de Bruyne dio por hecho la llegada de Alexis al Manchester City

24Horas.cl TVN

10.01.2018

La "teleserie" que vincula a Alexis Sánchez al Manchester City parece estar cerca de su fin y así lo dio a entender el belga Kevin de Bruyne, quien en conferencia de prensa dio a entender que el traspaso del chileno desde Arsenal ya es un hecho.

"Es un muy buen jugador, veremos qué pasa en este período de transferencias. Pero los futbolistas no tenemos que pensar en esas cuestiones, si un buen refuerzo será bueno para nosotros y si no, seguiremos con el plantel que tenemos", comenzó diciendo una de las grandes figuras del equipo de Josep Guardiola.

Sin embargo, el volante manifestó que el arribo del 'Niño Maravilla' ya es un hecho, al declarar que "estamos en un buen momento y cuando Alexis llegue le agregará algo al equipo".

: Chelsea vs. Arsenal: Horario, formaciones y dónde ver la semifinal de la Carabao Cup Leer más

Finalmente, De Bruyne no dio luces sobre su renovación con los 'citizens', equipo que marcha como cómodo lider de la Premier League.

"Todavía estamos negociando, estoy esperando la oferta del club, pero mi representante estuvo de vacaciones las últimas tres semanas. Por el momento no hay ninguna novedad, pero no hay apuro, aún me quedan tres años y medio de contrato", cerró.